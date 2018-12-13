Melania Trump: "Bazı Gazeteciler ve Komedyenler Trump İsmini Kullanarak Fırsatçılık Yapıyor"

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın eşi First Lady Melania Trump
, özel hayatına ilişkin soruları cevapladığı röportajda bazı komedyen, yazarlar, gazeteciler ve oyuncuların Trump ismini fırsatçılık için kullanıldığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, verdiği bir röportajda özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Her türlü eleştiriye rağmen doğru olduğuna inandığı şeyi yaptığını söyleyen Melania Trump, "Medyadan ya da halktan eleştiri geleceğini biliyorum ama ülkem ve insanlar için doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Bunun için her gün kendime dürüst kalmak istediğimi, kendimi dinlemem gerektiğini ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamanın hayatı anlamlaştırdığını söylüyorum" dedi.
First Lady, haberlerde neler olup bittiğini takip ettiğini ve kendi görüşlerini eşi Donald Trump ile paylaşmaya istekli olduğunu belirterek, "Neler olup bittiğini takip ediyorum ve eşime dürüstçe kendi fikirlerimi söylüyorum. Bazen beni dinliyor, bazen dinlemiyor" diye konuştu. Melania Trump, Donald Trump'ın bazı görüşlerine katılmadığını ve bunu kendisiyle paylaştığını da ekledi. Beyaz Saray
'da yaşanan zorluklar hakkında da açıklama yapan First Lady, gazetecileri ve komedyenleri fırsatçılık yapmakla suçladı. "Özellikle bazı komedyenler ve gazeteciler olmak üzere bazı insanlar benim ya da ailemin ismini kullanarak fırsatçılık yapıyor" şeklinde iddialarda bulunan Trump, "İncitmiyor. Tarih yazıyorlar ama bu doğru değil" ifadelerini kaydetti. - WASHINGTON
13 Aralık 2018 Perşembe 13:58