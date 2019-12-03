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Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

Hristiyan dünyasının 25 Aralık gününde kutladığı 'Noel' sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ı süsledi.

03.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:48Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

Hristiyan dünyasının 25 Aralık gününde kutladığı ' ' sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ı süsledi.

Beyaz Saray'ın bu yılki süslemesini gerçekleştiren Melania Trump, halktan gönüllülerin de süsleme çalışmalarına katılmasını 'Halkın Sarayı' olarak ifade etti. Sosyal medya hesabından yayınlanan dekorasyonun videosu yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Beyaz Saray'ın Noel için süslenmesi

-Sarayın farklı bölümlerinin süslenmiş hali

-Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan görüntüsü



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Kaynak: DHA

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