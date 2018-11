Melania Trump ile Tartıştı, Görevinden Oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 11:23



First Lady Melania Trump ile tartışan ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel görevinden ayrıldı.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in Beyaz Saray yönetiminde yeni bir göreve geçmek için ayrıldığı bildirildi. Sanders, Ricardel'in Başkan Trump'a hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.Melania Trump daha önce yaptığı açıklamada Ricardel'in artık Beyaz Saray'da hizmet etme onurunu hak etmediğini söylemişti.Melania Trump ve Ricardel'in Ağustos ayında Afrika gezisi sırasında tartıştıkları biliniyordu.ABD medyasına göre, First Lady ve Ricardel uçaktaki oturma düzeni ile alakalı tartışmıştı. First Lady yolculuk sırasında medyaya verdiği röportajda White House'da güvenmediği insanların olduğunu söylemişti. Melania röportajda, eşi Donald Trump'a dürüst bir şekilde tavsiyelerde bulunduğunu ve fikirlerini söylediğini ama Trump'ın ne isterse onu yaptığını söylemişti. - WASHINGTON