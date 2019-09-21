Washington Anıtı'nın açılışına katılan Melanie Trump kurdeleyi bir türlü kesemedi

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, Washington anıtının açılış törenine katıldı. Törende kurdeleyi kesmek için eline makası alan First Lady'nin makasla yaşadığı zorluklar kameralara yansıdı.
ÖNCE ÇOCUKLARLA İLGİLENDİ
Tören alanına gelen Melania Trump, önce kendisini bekleyen çocuklarla ilgilendi. Açılışı gerçekleştirmek üzere alanda hazır bulunan First Lady Trump kurdeleyi kesemeyince zor anlar yaşadı.
MAKASIN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Kurdele toplamda 3 makasla kesilecekti. Ancak elindeki makasın azizliğine uğrayan Melanie Trump kesme işlemini gerçekleştiremedi.
GÜLEREK YETKİLİLERE TESLİM ETTİ
Makasın azizliğine uğrayan Trump, diğer 2 makasın kestiği kurdelenin kalan parçasını ve makası yetkililere gülerek teslim etmesi de gözlerden kaçmadı.