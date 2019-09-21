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Washington Anıtı'nın açılışına katılan Melanie Trump kurdeleyi bir türlü kesemedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump Washington Anıtı'nın yeniden açılışı için yapılan törene katıldı. Ancak makas kurdeleyi bir türlü kesemeyince First Lady zor anlar yaşadı.

21.09.2019 18:54

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, Washington anıtının açılış törenine katıldı. Törende kurdeleyi kesmek için eline makası alan First Lady'nin makasla yaşadığı zorluklar kameralara yansıdı.

ÖNCE ÇOCUKLARLA İLGİLENDİ

Tören alanına gelen Melania Trump, önce kendisini bekleyen çocuklarla ilgilendi. Açılışı gerçekleştirmek üzere alanda hazır bulunan First Lady Trump kurdeleyi kesemeyince zor anlar yaşadı.

MAKASIN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Kurdele toplamda 3 makasla kesilecekti. Ancak elindeki makasın azizliğine uğrayan Melanie Trump kesme işlemini gerçekleştiremedi.

GÜLEREK YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Makasın azizliğine uğrayan Trump, diğer 2 makasın kestiği kurdelenin kalan parçasını ve makası yetkililere gülerek teslim etmesi de gözlerden kaçmadı.

Washington Anıtı'nın açılışına katılan Melanie Trump kurdeleyi bir türlü kesemedi

Amerika Birleşik Devletleri, Melania Trump, Washington, Dünya, Güncel

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