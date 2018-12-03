Melania Trump ve Emine Erdoğan'ın Benzer Desenli Elbise Giymeleri Dikkat Çekti

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:30



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:30

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te G20 Zirvesi'nde, First Lady Emine Erdoğan ve Trump'ın eşi Melania Trump'ın benzer desenli elbise giymeleri dikkat çekti.G20 Zirvesi için Arjantin'e gelen dünya liderlerin eşleri de çeşitli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eşleri Emine Erdoğan ve Melania Trump'ın benzer desenli elbise giymeleri dikkat çekti. Beyaz zemin üzerine çiçekli desenleri tercih eden iki first ladynin uyumu gözlerden kaçmadı.Yaklaşık 4 bin 900 dolarlık çiçek desenli elbise giyen Melania Trump kombinini yeşil siletto ayakkabı ile tamamlarken, Emine Erdoğan, beyaz başörtüsü ve beyaz pantolonla eşleştirdiği beyaz ve çiçekli uzun kollu bir elbise giymişti. - BUENOS AIRES