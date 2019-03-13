Melbourne Dünyanın En İyi İkinci Şehri Oldu

Avustralya
'nın ikinci büyük şehri Melbourne dünyanın en iyi şehirleri sıralamasında ABD
'nin New York
şehrinin ardından ikinci sırada yer aldı.
Her yıl yayınlanan şehir yaşamı endeksine göre Melbourne şehri, Londra
, Chicago ve İstanbul
gibi önemli şehirleri geride bırakarak dünyanın en iyi ikinci şehri oldu. Melbourne, yemek, eğlence, mutluluk, kültür ve yenilikçilik kriterlerinde ön plana çıkarak dünyanın en iyi ikinci şehri olan Melbourne, yiyecek-içecek, misafirperverlik, fiyat uygunluğu ve mutluluk açısından birçok metropolü geride bıraktı. Melbourne'u İngiltere
'nin başkenti Londra ve ABD'nin bir diğer şehri Chicago takip etti. Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'in 39'uncu sırada yer aldığı Dünya'nın en iyi şehirleri listesinde İstanbul 48'inci sırada yer buldu. Sonuçlar, geçtiğimiz Şubat ayında yüzlerce şehirde 33 bin 706 kişiyle yapılan mülakatlarda belirlendi.
İşte dünyanın en iyi şehirleri:
1. New York 2. Melbourne 3. Chicago 4. London 5. Los Angeles
6. Montreal
7. Berlin
8. Glasgow
9. Paris
10. Tokyo
11. Madrid
12. Cape Town
13. Las Vegas
14. Mexico City
15. Manchester
16. Philadelphia
17. Barcelona
18. Buenos Aires
19. Lisbon 20. Washington
D.C 21. Tel Aviv
22. Mumbai
23. Toronto
24. Birmingham 25. Dublin 26. Sao Paulo
27. Miami
28. Porto
29. Singapur
30. Edinburgh 31. San Francisco
32. Dubai
33. Münih
34. Viyana
35. Shanghai
36. Moskova
37. Yeni Delhi
38. Seattle
39. Sidney 40. Abu Dabi
41. Hong Kong
42. Boston
43. Rio de Janeiro 44. Marseille 45. Bangkok
46. Kuala Lumpur
47. Pekin
48. İstanbul. - MELBOURNE
New York, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güncel
Kaynak: İHA