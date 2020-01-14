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Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede

Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'un dumanla kaplanması sonucu yetkililer, eyalet genelinde uyarıda bulundu ve kentin hava kalitesinin 'en kötü seviyede' olduğunu duyurdu.

14.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:38Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede

'da devam eden yangınlar nedeniyle, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'un dumanla kaplanması sonucu yetkililer, eyalet genelinde uyarıda bulundu ve kentin hava kalitesinin 'en kötü seviyede' olduğunu duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Victoria ve Yeni Güney (NSW) eyaletlerinde en az 180 yangın devam ediyor. Eyaletlerin doğusunda yer alan bölgelere Çarşamba'dan itibaren yağış bekleniyor.

Melbourne'da hava kirliliği nedeniyle havuz ve sahillere girişler kapatıldı, at yarışları iptal edildi, inşaat çalışanlarının açık alanda çalışmasına ara verildi ve bazı tenis maçları iptal edildi. Tamboon şehrinde 'acil durum' seviyesinde bir yangın olduğu belirtilirken, birçok kişinin de 'nefes alma problemleri' yaşadığı bildirildi.

Öte yandan NSW itfaiye ekiplerinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 2 bin 176 evin yok olduğu ve 25 binden fazla binanın kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, yangından etkilenen alanlarda ekiplerin çalışmalarının hala devam ettiğine ve bu sayıların artmasının beklendiğine de yer verildi.



Avustralya, Galler, Dünya

Kaynak: DHA

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