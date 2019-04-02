Melek Başaran Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA HÜYÜK belediye başkan adayı olan Melek Başaran isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA HÜYÜK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Melek Başaran isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA HÜYÜK adayı Melek Başaran kimdir? BTP KONYA HÜYÜK adayı Melek Başaran yüzde kaç oy aldı?

Melek Başaran Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA HÜYÜK belediye başkan adayı olarak gösterilen Melek Başaran HÜYÜK ilçesinde % 0,40 oranında oy almıştır. HÜYÜK ilçesinde % 0,40 oranında oy olan Melek Başaran adlı BTP adayı toplamda 44 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA HÜYÜK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.