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Melek ve Enes, epilepsi nöbetinde yandı

IĞDIR'da banyo yaparken nöbet geçirince annesinin elinde bulunan kovaya vurup, içindeki sıcak suyun üzerine dökülmesine neden olan epilepsi hastası Melek Paça (7), yaralandı.

14.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:11Melek ve Enes, epilepsi nöbetinde yandı

IĞDIR'da banyo yaparken nöbet geçirince annesinin elinde bulunan kovaya vurup, içindeki sıcak suyun üzerine dökülmesine neden olan epilepsi hastası Melek Paça (7), yaralandı. Ardahan'da da epilepsi hastası Enes Koç (20), kahvaltı sırasında nöbet geçirince çaydanlığı üzerine devirdi. Her iki yaralı, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan Yıldız ve Yunus Paça çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan epilepsi hastası Melek, banyo yaptığı sırada nöbet geçirip annesinin eline vurunca sıcak su üzerine döküldü. Ailesi tarafından Tuzluca Devlet Hastanesi'ne götürülen Paça, ilk müdahalesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren küçük Melek'in bir an olsun yanından ayrılmayan annesi Yıldız Paça (34), "Kızım 6 yıldır epilepsi hastası. Birçok doktora götürdük fakat hastalığına çare bulamadık. Meleğimi banyoda yıkıyordum. Şofbenden sıcak su aldığında gelen nöbetle elime vurdu ve kovadaki sıcak su üzerine döküldü. İki bacağı ve sağ kolu yandı. Eşimin de yardımı ile hastaneye götürdük. Şimdi tedavisi Erzurum'da devam diyor. Kızım bir taraftan yanıkların verdiği acıyı çekerken, bir taraftan da sık sık nöbetler geçiriyor. Tek isteğim yanıklarının bir an önce iyileşmesi" dedi.

ÇAYDANLIK ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Gülnaz- Tuncay Koç çiftinin iki çocuğundan en küçüğü olan Enes Koç da annesinin hazırladığı kahvaltı masasında nöbet geçirdi. Nöbet sırasında dengesini kaybeden Enes Koç, çaydanlığı devirdi. Üzerine dökülen sıcak suyla sırtı ve bacakları yanan Enes Koç, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tek isteğinin oğlunun bir an önce iyileşmesi olduğunu belirten Gülnaz Koç, "Kahvaltı yapıyorduk. Enes o sırada nöbet geçirdi ve masada üst üste duran çaydanlık üzerine devrildi. Çok üzgünüm. Tek isteğim bir an evvel iyileşip taburcu olması" diye konuştu.

Servis doktorları sıcak su nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde bir ve ikince derece yanıklar bulunan Melek Paça ve Enes Koç'un tedavilerinin devam ettiğini, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu belirtti.



Erzurum, Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

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