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Melek ve halil geçmişleriyle yüzleşiyor

TRT 1'in güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çarşamba günlerine damga vuran dizisi 'Benim Adım Melek' heyecan ve duygu dolu serüvenine devam ediyor.

04.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:55Melek ve halil geçmişleriyle yüzleşiyor

Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un kaleme aldığı "Benim Adım Melek", on birinci bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak:

Torunlarına sahip çıkan Seyit Ali aynı şefkati Melek'e gösterecek mi?

Melek'in Şirhan konağını inleten acı feryadı en çok Halil'in ciğerini yakar. Kızının Şirhanlar'da olduğunu öğrenen Seyit Ali'nin Melek'e olan öfkesi katlanır.

Ömer ve , ailelerinin engellerine rağmen yan yana gelir. Onları yan yana gören Halil çıkacak yangının farkındadır.

Karakolda yan yana gördüğü Melek ve Halil'i kafasına takan Alpay, onların peşlerine düşer. Melek olup biten için Halil'den özür dilerken Alpay aralarına bomba gibi düşer.

Oğlunu evlendirip Melek'in hayatından uzak tutmayı kafasına koyan Cumali'yi ortak handa ziyaret eden kişi, sözleriyle iki aileyi tekrar yüz yüze getirir.


Cem Akyoldaş, Defne, Güncel

Kaynak: Bültenler

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