Meleklere Sponsor Desteği

Hem lig hem de Avrupa macerasında çıktığı yolculuklardan zaferlerle dönen ve Türk basketboluna yeni bir soluk getiren Hatay'ın Melekleri, Türk sporuna büyük katkı sunan HDI Sigorta ile yolculuğuna renk ve güç katacak.

Mavi-beyazlılar, bugüne kadar çeşitli spor branşlarında birçok takıma destek sunan HDI Sigorta ile sponsorluk sözleşmesi imzalayacak.

Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın da katılacağı sponsorluk imza töreni, 25 Kasım Pazar günü saat 13.00'te HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.