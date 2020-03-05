'Meleklerle Yaşamak' kitabının yazarını öldüren sanık yeniden hakim karşısında

'Meleklerle Yaşamak' adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Sinem Koç'un kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada, Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun beklenmesine hükmedildi.

'Meleklerle Yaşamak' adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sinem Koç, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapse, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 1 yıl ve 600 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

RAPORLARDA ÇELİŞKİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Karara ilişkin yapılan itirazın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, hükmün bozulmasına karar verdi. Bozma kararına ilişkin sanık Sinem Koç'un akıl hastalığının bulunup bulunmadığına dair Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden 18 Ocak 2017'de alınan rapor ve Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile 4'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki olduğu kaydedildi.

Bozma ilamında, Sinem Koç'un Adli Tıp Kurulu'na gönderilerek muayenesinin yapılmasının ardından Adli Tıp Üst Kurulu'ndan rapor aldırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği ancak raporlar arasında çelişkiler giderilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

DOSYA ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesince, bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada, Yargıtay 1'inci Ağır Ceza Dairesi'nin kararı doğrultusuna Sinem Koç'un akıl hastalığının olup olmadığına ilişkin raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği kaydedildi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sinem Koç, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Koç'un tutuklunun halinin devamına ve çelişkinin giderilmesi için hazırlanacak raporun beklenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

(İHA)