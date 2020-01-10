Haberler » Güncel » Melen Balsuyu Bal Ormanları ekonomik katkı sunacak - Haber

Melen Balsuyu Bal Ormanları ekonomik katkı sunacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ile Melen Botanik Vadisi Projesi kapsamında Melen Balsuyu Bal Ormanları'nın bakım ve işletmesi protokolünü imzaladı.

10.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:02Melen Balsuyu Bal Ormanları ekonomik katkı sunacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ile Melen Botanik Vadisi Projesi kapsamında Melen Balsuyu Bal Ormanları'nın bakım ve işletmesi protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Melen Botanik Vadisi'ne dikilecek olan lavanta, biberiye, adaçayı, kekik, defne, akasya, ıhlamur gibi türlerin sayesinde 'nin en uzun ve estetik bal ormanının oluşturulması hedefleniyor. Aynı zamanda çalışmaları hızla devam eden proje kapsamında arıcılığın teşvik edilmesi, tıbbi aromatik bitkilerde ürünler elde edilmesi, apiterapi merkezleri, arılıklar, arı ürünü işleme tesisleri ve tıbbi aromatik ürün işleyen tesislerde kurulacak. Bölge halkının gelir düzeyini de arttıracak olan proje aynı zamanda içerisinde vatandaşların güvenle ve keyifle vakit geçirebilecekleri sosyal alanları da barındıracak.

Türkiye'nin ve Sakarya'nın doğasına büyük bir katkı sağlayacak projenin adımlarını atmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Yüce, "Türkiye'de örnek olacak projemizin çalışmalarının tamamlanması için azimle, gayretle, hevesle çalışıyoruz. Bu hevesimizi Sakarya'ya hizmet etmenin aşkından alıyoruz. Melen Botanik Vadisi Sakarya'nın temiz havası, sosyal tesisi, markası ve gelecekte çocuklarımıza rahat nefes almaları için bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacak. İçerisinde bulunacak yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, tıbbi ve aromatik bitkilerle, akasya ve ıhlamur vadileriyle, organik bal üretimiyle, koku ve renk ekoturizmiyle ülkemize ve şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak. Türkiye'nin en güzel kokulu güzergahı Melen Botanik Vadisi aynı zamanda şehrin turizmini de geliştirecek. Doğaya önem veren belediyecilik anlayışımızın en güzel yansıması gerçekleştireceğimiz projelerimiz olacak. Rabbim şehrimize ve ülkemize değer katacak projemizin hayırlarla sonuçlanmasını nasip etsin" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Türkiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23  BEŞİKTAŞ'TA İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI- 3 (aktüel) - Haber
15:22  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1) - Haber
15:22  AVM'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi - Haber
15:22  'Zemheri', 15 Ocak'tan itibaren izleyiciyle buluşacak - Haber
15:22  Bitlis'te kaçak sigara operasyonu - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10.01.2020 15:26:04