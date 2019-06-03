Düzce
'nin Cumayeri
ilçesinde Melen Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cemal Dal idaresindeki 34 KSG 72 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Harmankaya
mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Takla atan otomobil, bölgeden geçen Melen Çayı'na düştü. Suda süreklenen otomobili, kaya parçası durdurdu.
Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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