Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu
Melen Çayı'ndaki rafting tesisleri, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli turistleri ağırladı.
15.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:19
Melen Çayı'ndaki rafting tesisleri, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli turistleri ağırladı.
Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyüne gelen yerli turistler, Melen Çayı'nda rafting yaparak yaklaşık 18 kilometrelik parkurda doyasıya eğlendi.
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, yaptığı açıklamada, bölgede tüm titizlikle dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Yerli müşterilerimiz için bu ay ve gelecek ay suların en yüksek olduğu dönem ve adrenalin zevkinin en yüksek olduğu zamanlar. Adrenalin zevkini tatmak ve şelaleler, göller ve rafting bölgesi Düzce'mize herkesi davet ediyoruz." dedi.
Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ise bütün malzemelerini hafta içi dezenfekte ettiklerini vurgulayarak, öncelikle insan sağlığına önem verdiklerini söyledi.
Melen Çayı'nın debisinin, bu mevsimde adrenalin severler için oldukça keyifli olduğuna işaret eden Tepe, "Şu an sezonun en güzel zamanları. Hastalığın, inşallah bizi teğet geçeceğini umuyoruz. Herkesin Düzce'ye rafting yapmaya gelebileceklerini söylüyor ve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyüne gelen yerli turistler, Melen Çayı'nda rafting yaparak yaklaşık 18 kilometrelik parkurda doyasıya eğlendi.
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, yaptığı açıklamada, bölgede tüm titizlikle dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Yerli müşterilerimiz için bu ay ve gelecek ay suların en yüksek olduğu dönem ve adrenalin zevkinin en yüksek olduğu zamanlar. Adrenalin zevkini tatmak ve şelaleler, göller ve rafting bölgesi Düzce'mize herkesi davet ediyoruz." dedi.
Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ise bütün malzemelerini hafta içi dezenfekte ettiklerini vurgulayarak, öncelikle insan sağlığına önem verdiklerini söyledi.
Melen Çayı'nın debisinin, bu mevsimde adrenalin severler için oldukça keyifli olduğuna işaret eden Tepe, "Şu an sezonun en güzel zamanları. Hastalığın, inşallah bizi teğet geçeceğini umuyoruz. Herkesin Düzce'ye rafting yapmaya gelebileceklerini söylüyor ve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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