09.07.2019 15:50
Haberler» Güncel» Haber

Melen Çayı'nda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Sakarya'da Melen Çayı'na düşen kişinin cesedi AFAD ekiplerince bulundu.

Sakarya'da Melen Çayı'na düşen kişinin cesedi AFAD ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Melen Çayı'na giden ve burada kalan Murat Kartal'dan (54) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerinden 6 personel 2 araç ve bir bot bölgeye sevk edildi.
Aramada, Kartal'ın terliği suya düştüğü söylenen alandan 20 metre aşağıda bulundu ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Ekipler Kartal'ın cesedini Melen Çayı'nın Kocaali ilçesi mevkisinde buldu.
Kartal'ın daha önceden de 3-4 günlük sürelerle çaya gittiği ve orada kaldığı öğrenildi. Melen Çayı'nda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Kaynak: AA
Murat Kartal, Sakarya, Kartal, AFAD, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:42   Çin, ABD'den Tayvan'a silah satışını derhal iptal etmesini istedi
16:41   Kılıçdaroğlu: Sorumlu, Merkez Bankası Başkanı değil
16:41   Bağcılar'da hatalı park edilen otomobili böyle kenara çektiler
16:40   GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
16:40   FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında mütalaa
16:39   Baraj kapakları açılınca avlandıkları çayda mahsur kaldılar
16:39   Turgutlu'dan Başkan Ergün'e ziyaret