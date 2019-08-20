Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü'nü kazanan Barış İnce kimdir?

Her yıl farklı dallarda verilen edebiyat ödülü 2019 yılında roman dalında Barış İnce'ye verildi. Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülünü kazanan Barış İnce'nin hayatı araştırılıyor. Barış İnce kitapları, yazıları…

BARIŞ İNCE KİMDİR?

Genç yazar, 1982'de İzmir'de dünyaya geldi. İlköğrenimini İzmir Mustafa Reşit Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olan İnce, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

'YILIN BAŞARILI GAZETECİSİ' ÖDÜLÜNÜ ALMAYA HAK KAZANDI

Barış İnce, uluslararası ekonomi dergisi BusinessWeek dergisinde muhabirliğe başladı. 2007'de BirGün gazetesinde editörlük yaptı. Bu gazetede haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 2013'te Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2014'te ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 'Yılın Başarılı Gazetecisi Ödülü'ne layık görüldü. Yedi Yetmiş çocuk edebiyat dergisini çıkaran İnce, 'Neye Göre' adlı da bir tiyatro oyunu hazırladı. Ayrıca, Bavul Dergi'de öykü ve denemeleri, BirGün gazetesinde makaleleri yayımlanıyor. Yazarın, Çelişki ve Sarsıntı adında iki kitabı bulunuyor.