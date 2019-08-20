Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü verilen Neslihan Önderoğlu kimdir?

Başarılı yazar Neslihan Önderoğlu, "Yer Yüzü Yorgunları" romanı ile Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü almaya hak kazandı. Önderoğlu, ödülü genç yazar Barış İnce ile paylaşıyor. Neslihan Önderoğlu kitapları, hayatı ve daha fazlası haberimizde…

NESLİHAN ÖNDEROĞLU KİMDİR?

Birçok esere imza atan Önderoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2012'de yayımlanan ilk öykü kitabı 'İçeri Girmez miydiniz??' ile 2013 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı. 2013 yılında 'Mevsim Normalleri' adlı öykü kitabı, 2014'te ise editörlüğünü yaptığı 'Karla Karışık' adlı öykü kitabı yayımlandı.

SARNIÇ ÖYKÜ'DE EDİTÖRLÜK YAPTI

Murathan Mungan'ın hazırladığı 'Merhaba Asker' ve 'Kadınlar Arasında' seçkilerinde ve çocuklar için derlenen 'Bir Masal Anlat' gibi eserlerde öyküleri yer aldı. Notos, Sarnıç Öykü, Sözcükler, Kitap-lık, Özgür Edebiyat, İzafi, Dünyanın Öyküsü, Sıcak Nal, Türk Dili, Öykü Teknesi, Patika gibi çok sayıda dergi ve fanzinde de öyküleriyle yer alan Neslihan Önderoğlu, Sarnıç Öykü dergisinin editörlüğünü yaptı.

İlk romanı, Günışığı Kitaplığı'nın koleksiyonu için yazdığı Bana Sesini Bırak (2015) romanı oldu. Filler ve Balıklar (2015) ile gençler için yazdığı Mutsuz Palyaçolar Örgütü (2016) adlı öykü kitaplarıyla dikkati çeken yazarın, ikinci romanı Ay Dolandı (2017, ON8). 2018'de, 'Yeryüzü Yorgunları' adlı romanını 'Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino' izledi. ON8 Blog'da, "Cin Atı" adlı köşesinde öyküler yazan yazarın bir kızı ve oğlu bulunuyor.