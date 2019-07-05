05.07.2019 16:45
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Melih Gökçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu

Suya ve ulaşıma zam yapan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesini Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tiye alarak eleştirdi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi geçen hafta suya yapılan zamdan sonra şimdi de ulaşıma zam yaptı. 1 Temmuz'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam geldi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından suya ve ulaşıma zam yapan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu.

Gökçek, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"YANDI CANIM KETEN HELVA"

"Muğla'da CHP'li belediyeden suya ve otobüse zam... Otobüse yüzde 40, suya yüzde 200 zam... Şimdi düşünün AK Partili belediye bu zammı yapsa yandı canım keten helva. CHP'li vatandaşlarımızdan tweet'imin altına kel alaka yorumlar bekliyorum."

Melih Gökçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi, Melih Gökçek, Muğla, Ekonomi, Güncel

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