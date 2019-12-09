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Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı

Önceki gün dünyaevine giren Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini ise Melih Gökçek yaptı.

09.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:40

CHP'den Şişli Belediye başkan adaylığı kabul edilmeyince istifa ederek DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül önceki gün iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlendi.

NİKAHI İMAMOĞLU KIYDI

Siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı düğünde çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Sarıgül'ün oğlunun nikah töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım da bulundu.

NİKAH ŞAHİDİ MELİH GÖKÇEK OLDU

Son dönemlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah töreninden kareler;

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı

Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu, Melih Gökçek, Politika, Güncel


Politika

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