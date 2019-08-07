Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu

Şehit kardeşinin cenaze töreninde sarf ettiği sözler nedeniyle TSK'dan KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında terör savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arınç'a göre 'parsel parsel satan; Metiner'e göre 'siyasi ayaktan olduğu için istifa ettirilen'; buna ragmen hala CHP'ye saldıran GÖKÇEK adlı UTANMAZ hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' Ankara Terör Savcılığına ihbarda bulundum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesinde, 2015 yılında PKK üyeleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye'de düzenlenen cenaze töreninde konuşan ağabeyi Mehmet Alkan, hükümete tepki göstermişti. Alkan, "Burada vatan evladı 32 yaşında. Daha vatanına, sevdiklerine doymadı. Bunun katili kim? Bunu sebebi kim? Düne kadar 'çözüm' diyenler bugün neden sonuna kadar 'savaş' diyor" demişti.

Alkan, 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan KHK ile ihraç edilmiş ve hakkında "FETÖ üyesi" olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Alkan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada beraat etmişti.