13 Aralık 2018, 13:42
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Melih Gökçek ile Üniversite Öğrencisi Arasında Tecavüz Tartışması Yaşandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile üniversite öğrencisi arasında tecavüz tartışması yaşandı. Gece dışarı çıkan, mini etek giyen, sarhoş olan ve cilveleşen kişilerin sonuçlarına katlanmasını gerektiğini söyleyen Melih Gökçek'e öğrenciler tepki gösterdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bugün "Şehir ve Medya" başlıklı panele, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek konuşmacı olarak katıldı. Panelde Melih Gökçek'e fakültenin Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar eşlik etti. Gökçek ile üniversite öğrencisi arasında 'tecavüz' tartışması yaşandı. Gökçek'in sözlerine tepki gösteren öğrenciler salonu terk etti.

GÖKÇEK'İN ATTIĞI TWEET

Odatv.com'da yer alan habere göre, panel sırasında bir kadın öğrenci, Melih Gökçek'in 7 Temmuz 2018'de ODTÜ Mezuniyet Töreni'ndeki bir pankarta ilişkin attığı sosyal medya mesajını hatırlattı. Melih Gökçek'in o tweeti şöyleydi:

GÖKÇEK İLE ÖĞRENCİ ARASINDAKİ DİYALOG

Kadın öğrenci ile Melih Gökçek arasında, bu hatırlatmanın ardından şöyle bir diyalog yaşandı:

Öğrenci: Öncelikle ben salak değilim. Bunu neden attınız.

Melih Gökçek: Siz yapıyor musunuz?

Öğrenci: Mini etek giyiyorum evet. Gece dışarı da çıkıyorum. Bunu neden siz böyle attınız?

Melih Gökçek: Hayır bir dakika, öbürlerini say.

Öğrenci: Cilveleşmek ve sarhoş olmak...

Melih Gökçek: Onları da mı yapıyorsun?

Öğrenci: Yapıyorum veya yapmıyorum. Yapıyor olabilirim, evet. Yapıyor da olabilirler...

Melih Gökçek: Yapıyorsan da o zaman neticesine katlanırsın, o zaman diyorum.

Öğrenci: Ama çok yanlış, 'salak' diyorsunuz; böyle bir hitap şekli olabilir mi sizce?

Melih Gökçek: Bana göre, o kadar kalkıp suçluyorsan o da olur. Sen de o zaman onu yazmayacaksın.

Öğrenci: Siz tecavüzcüleri mi savunuyorsunuz?

Melih Gökçek: Hayır.

Melih Gökçek

ÖĞRENCİLER SALONU BOŞALTTI

Gökçek'in yanıtının ardından öğrenciler tepki göstererek salonu boşalttı.

Ankara,Ankara Büyükşehir Belediyesi,Melih Gökçek
13 Aralık 2018 Perşembe 13:42



YORUMLAR (24)
HAKAN : dolar 7.20 MAALESEF ELEKTRİĞE DOĞALGAZA ALLAHIN YAĞMUR SUYUNA BENZİNE DOLAR ARTIŞINDAN DOLAYI ZAM YAPMAK ZORUNDAYIZ,, DOLAR 5.30 DEVLETİ YÖNETENLERDEN ÇITTTTTT YOK, KOYUN YERİNE KONULMAYA DEVAMM..
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MEHMETOĞLU MEHMET : Hedef Melih Gökçeyi ofsayta düşürüp salını terk etmekmis. Gerisi teferruat
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ADANALI: YAŞA BAŞKAN DOĞRU SÖYLÜYORSUN.FIRILDAKLARIN İŞİNE GELMEDİ DOĞRU SÖZ.
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15 17
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VATANDAŞ: melih bey yirmi yıl ankaranın meyvelerini kendi zimetine geçirdi varlıklı adam cenete cehnemde onun emrinde istediğini cenete gönderir istediğini cehneme fazla üstüne gitmeyin hepinizi cehneme gönderir
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MERT: Buna adam diyenin adamlığı sorgulanır. .
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