Melih Gökçek'in Binali Yıldırım gafı dikkatlerden kaçmadı!

Melih Gökçek'in Binali Yıldırım gafı sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

"YILDIRIM BİNALİ'YE KARŞI"

Dün geceki İmamoğlu-Yıldırım görüşmesi sırasında Melih Gökçek, Twitter'ı yorum bombardımanına tuttu. Melih Gökçek'in "İmamoğlu" yerine "Binali" yazması dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Konuyla ilgili bir sosyal medya kullanıcısı, "Yıldırım, Binali'ye karşı diyorsunuz yani." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Öyle bir şey yazmışsınız ki beynim yandı." ifadelerini kullandı.