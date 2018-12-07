Mansur Yavaş'tan, Kendisini Canlı Yayında Eleştiren Gökçek'e Cevap: Muhatabım Değil

CNN Türk'te Gece Görüşü programına telefonla bağlanıp çarpıcı açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in eleştirdiği Mansur Yavaş program esnasında Gürkan Hacır'a mesaj atarak cevap hakkını kullandı.

"2 DÖNEM BOYUNCA TURİSTLER İÇİN 1 TANE TUVALET YAPMAMIŞ"

Program esnasında telefon ile canlı yayına bağlanan Melih Gökçek AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini belirterek Mansur Yavaş hakkında şu eleştirilerde bulundu;

Mansur Yavaş'ın karşısında Özhaseki gibi klas bir isim var. Peki Mansur Yavaş kimdir? Beypazarı'nda iki dönem belediye başkanlığı yapmış. Ve 2 dönem belediye başkanlığı döneminde 1 tane turistler için tuvalet yapmamış, Millet Ayaş'a gidiyordu tuvalet için! Böyle bir belediye başkanını kalkıp Özhaseki ile nasıl mukayese edeceksiniz?"

Melih Gökçek

MANSUR YAVAŞ'TAN GÖKÇEK'E: MUHATABIM DEĞİL

Mansur Yavaş, Gürkan Hacır''a program sırasında mesaj göndererek Melih Gökçek'e yanıt verdi. Yavaş'ın mesajı şöyle;

"Hande Hanım iyi akşamlar. Partisi tarafından görev süresi bitmeden görevinden el çektirilen birisi muhatabım değildir. Cevap hakkımı bu şekilde kullanıyorum."

Mansur Yavaş