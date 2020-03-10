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Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti

Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenaze törenine aralarında gerginlik olduğu bilinen Melih Gökçek ile Bülent Arınç'ın karşılaştığı anlar damga vurdu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Melih Gökçek'in önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti.

10.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:31

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Şevket Kazan, ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Melih Gökçek'in, önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışı dikkat çekti.

DEVLET ERKANI TÖRENE KATILDI

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MELİH GÖKÇEK'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cenaze törenine Melih Gökçek ile Bülent Arınç'ın karşılaştığı anlar damga vurdu. Cenazeye katılan bir vatandaşın çektiği tahmin edilen ve sosyal medyaya düşen görüntülerde, Melih Gökçek'in cenaze töreninin başlamadan hemen önce önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti.

Melih Gökçek'in yanında duran Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, o ana şahit oldu ve Gökçek'e bir şeyler söyleyip güldü.

NE OLMUŞTU?

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Bülent Arınç'ı FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlamış ve istifaya çağırmıştı. Melih Gökçek'in açıklamaları için "Terbiyesizce bir açıklamadır" diyen Bülent Arınç, "Benim Cemaatle ilgili sevgimi 78 milyon bilir. Ama 17-25 Aralık çıktığından beri ben Hükümetimin yanında yer aldım. Cumhurbaşkanımın yanında yer aldım. Sadece ben değil eşimle ve ailemle biz, paralel devlet yapılanmasının bir milli güvenlik meselesi olduğunu bilip, bununla mücadele eden insanlarız. Ben buyum. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir, zengin iş adamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
Etiketler : Melih Gökçek, Bülent Arınç, Güncel

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