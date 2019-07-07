07.07.2019 17:33
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Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş yönetimine seslendi. Gökçek, Yavaş yönetiminin kendisini taklit ettiğini dile getirdi.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, bu kezAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin meyve suyu satmaya başlamasına değindi. Gökçek, "Sadece benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür." dedi.

"BEN VARKEN BELSO SATARDI"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23 Haziran'da yönetime gelen Mansur Yavaş'ın ekibine seslendi. Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben belediye başkanı iken bu işi ABB şirketlerinden BELSO yapardı. Şirketi değiştirip BELKO vasıtasıyla halka meyve suyu satmaya başlamışlar. Aferin. Yavaş yönetimi olarak sadece benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür." ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Ankara, Politika

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