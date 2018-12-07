Melih Gökçek, Sincan'da İsmi Geçen Oğlu Osman Gökçek'in Adaylığı İçin Sinyali Verdi

CNN Türk'te yayınlanan gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

ELEŞTİRİLER ÜZERİNE TELEFONLA CANLI YAYINA BAĞLANDI

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına Ankara üzerine konuşan gazetecilerin Melih Gökçek zamanında yapılan dinozor parkla ilgili eleştirileri üzerine Gökçek canlı yayına bağlandı. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini söylerken konuşmasında Mansur Yavaş'ı da eleştirdi.

"ÖZHASEKİ TAM BİR İTTİFAK ADAYIDIR"

"Sayın Özhaseki'ye elimden gelen desteği vereceğim. Bana ne görev düşüyorsa onu yapacağım" diyen Melih Gökçek'in programda yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Ben Mehmet Özhaseki'nin adaylığını çok istedim. Sayın Bahçeli'nin benim için kullandığı ifadeler beni onore etmiştir. Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Benim için Bahçeli'nin söyledikleri şereftir. Ben hayatım boyunca bölen olmadım, bundan sonra da böyle olacak. Sayın Özhaseki'nin geçmişi ülkücüdür. Sağı toparlayacak isimdir. Özhaseki tam bir ittifak adayıdır. Tak diye oturmuştur."

Mehmet Özhaseki

MANSUR YAVAŞ'I ELEŞTİRDİ

"Sayın Mansur Yavaş 44 almış şimdi 44 cepte. Yok öyle bir şey. Ben mesela 55 adıktan sonra birisinde 38.5 aldım birisinde 45 aldım. Bu ne demek? Demek ki her seçimin ayrı şartı var, ayrı değerlendirmesi var."

"Mansur Yavaş'ın karşısında Özhaseki gibi klas bir isim var. Peki Mansur Yavaş kimdir? Beypazarı'nda iki dönem belediye başkanlığı yapmış. Ve 2 dönem belediye başkanlığı döneminde 1 tane turistler için tuvalet yapmamış, Millet Ayaş'a gidiyordu tuvalet için! Böyle bir belediye başkanını kalkıp Özhaseki ile nasıl mukayese edeceksiniz?"

"OSMAN'A CUMHURBAŞKANIMIZ NE GÖREV VERİR BİLEMİYORUM"

"Osman görev verilse de verilmese de partisi ve davası için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Cumhurbaşkanımız ne görev verir onu bilemiyorum."