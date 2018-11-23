<p>TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 senesi bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona gelen milletvekilleriyle selamlaştı.</p><h3>KARŞI KARŞIYA GELDİLER</h3><p>Bakan Albayrak bu esnada CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak komisyonda karşı karşıya geldi. Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan o anı görüntüledi.</p><h3>GÖKÇEK'TEN BOMBA YORUM </h3><p>Fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek 'Fotoğrafla da gol yenir miymiş? İşte tipik örneği...' yazdı.</p><p><b>İşte Gökçek'in o paylaşımı; </b></p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/23/melih-gokcek-ten-bakan-albayrak-ve-abdullatif-11467687_4844_m.jpg' title='Melih Gökçek'ten, Bakan Albayrak ve Abdüllatif Şener'in Fotoğrafına İlginç Yorum'></figure></div>