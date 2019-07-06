06.07.2019 15:54
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Melih Gökçek'ten CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski paylaşımına tepki: Cahille cahil olmak çok ayıp

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğuna yönelik paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi.

CHP'li Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu belirtmişti. Jet skinin belediye envanterinde kayıtlı olmadığını, kime ait olduğunun ve neden alındığının anlaşılamadığını aktaran Tekin, "AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur" ifadesini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in jet ski iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Gökçek şu ifadeleri kullandı;

"Yakışmadı sana Sn Gürsel Tekin. Çocukla çocuk olmak, cahille cahil olmak, dolduruşa gelip dolmuşa binmek çok ayıp. ABB 4. aya geldi. İcraat sıfır. Böyle asparagas haberlerle beceriksizliğini kapatmak istiyor. Siz de alet oluyorsunuz. Hayret bu jet ski senin fotoğrafla aynı.

"ASKİ ENVANTERİNDE KAYITLI"

Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski, 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla 2. el olarak alınan ve ASKİ envanterinde olan bir araçtır. Yeni depocular ve basın müşavirleri cahil olunca hem kendilerini, hem Mansur Yavaş'ı böyle rezil ediyorlar. İşte o tarihli belediye bülteni."

Melih Gökçek'ten CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski paylaşımına tepki: Cahille cahil olmak çok ayıp Melih Gökçek'ten CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski paylaşımına tepki: Cahille cahil olmak çok ayıp
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Melih Gökçek, Gürsel Tekin, 3. Sayfa, Politika, Güncel

YORUMLAR (6)
YUSUF: e olacak o kadar. 25 yıl sonra gelmısler. beledıyeceılıkten anladıkları yokkı! bıldıklerınıde unutmuslardır
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ALPASLAN: Belediyeler nasıl zarar ediyor bu konu acil meclis gündemine gelip yeni düzenlemeler şart diye düşünüyorum. . .
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ALPASLAN: Depoda kim kullanıyor daha sonra hangi amaç için kullanılacak israf mı değil mi bir şenlik için alındı depoda çürüsün mü belediyeler gelirlerini kılı kırk yararak harcama yapmalı ben böyle düşünüyorum. . .
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GAZİANTEPLEEE: başkanım sizin bu cuk diye oturtmalarınıza doyamıyor bu chp liler işleri güçleri AKPARTİ ye çamur atalım tutmazsa izi kalır misali neyseki oturttunuz yine helal olsun size MELİH Başkan
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ADINIZI YAZIN: Neden depoda duruyor dunya bir para verin alin sonrada depoya atin devletin mali deniz yemiyen keriz belediyenin su goletleri var yoksa sahili olan belediyeye satin veyatta hibbe edin neden depoda cürütüyorsunuz anlamak mümkündegil kendi etrafindakiler zengileri zengin etmek icin aliyorlar sonrada depoya atiyorlar sevsinler sizin belediyecilik anlayisinizi
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EKREM İM AMOĞLU: mansur yavaş yavaş bitiyo
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