Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri tarafından eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e bir ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede Gökçek'in Ankara'da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan ancak "Gökçek'in evine hukuksuz ve izinsiz kurulan" güvenlik kamerası sistemi olduğu ileri sürülmüştü.

Bugün kamera sisteminin sökülmesi için evine bir grubun geldiğini Twitter'dan duyuran Gökçek, gelenler arasında boksör ve güreşçilerin olduğunu öne sürdü.

Gökçek'in tweetleri şöyle:

Bana geçtiğimiz günlerde, ANFA'dan bir tebligatla güvenlik kameralarını sökmek istedikleri bildirildi. Ben de gelin sökün diye çağrıda bulundum. Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15/20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler.

Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Anraka Dağ başı, Mansur Yavaş'ın A Takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur'un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi.

Adam gibi ya 2 kişiyle kameraları sökecekseniz sökün ya da sizi içeri almıyorum dedim. Gelenlere haber gönderdim. O sırada polis geldi ve gelen A Takımını dağıttı, iki teknisyen şu anda sökümü yapıyor.

?Eşinizle birlikte evinizde otururken 15/20 kişilik bir grupla gelinmesi demek, aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15/20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kar kalmaz.

?Gökçek'in ayrıca söküm işlemi yapan gruptaki görevlilere sorular sorduğu görüldü. Gökçek, bir videoda "Hadi bana Dikmen Vadisini kameralardan gösterebilir misin?" derken bir diğerinde ise kameralarda ses sistemi olmadığını görevliye teyit ettirmeye çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, ANFA'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e ihtarname gönderdiğini ve ihtarnamede, Ankara'da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek'in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesinin istendiğini ileri sürmüştü.

CHP'li Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;

"FLAŞ... FLAŞ: ANFA, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'e ihtarname gönderdi.

İhtarnamede, Ankara'da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek'in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesi istendi.

Bir insanın evinde bunlar neden olur:

6 adet Full HD Gece Görüşlü Kamera, 1 adet Ultra HD Nvr Kayıt Cihazı, 4 adet HD, 1 adet Switch, 150 metre NW Kablosu, 50 metre spiral boru, 4 adet Full HD 2'li Kamera Seti, 1 adet Pro Full HD 3'lü Kamera Seti, 1 adet kesintisiz güç kaynağı."