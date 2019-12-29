Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı: Sevinmedim, hatta üzüldüm

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetenin bazı yazarları, yetkilileri ve çalışanlarının yargılandığı davada kararını açıkladı.

Gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan ve Necati Doğru 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Sözcü'nün diğer 5 çalışanı da en az 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Mahkemenin kararına Türkiye'nin farklı cenahlarından tepki gösterenler oldu.

Emin Çölaşan

"SEVİNMEDİM, HATTA ÜZÜLDÜM"

Emin Çölaşan'ın yıllardır eleştirdiği, tartışmalar yaşadığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çölaşan'a destek verdi.

Melih Gökçek, söz konusu karar için Çölaşan'a "geçmiş olsun" dedi.

Gökçek, "Yıllarca dişe diş mücadele ettiğim Emin Çölaşan'ın FETÖ'cülükten mahkum olmasına sevinmedim, hatta üzüldüm. Geçmiş olsun... Eminim ki, FETÖ'cü olarak anılmak onun da ağrına gitmiştir" derken, 2007 yılına ait bir de Çölaşan ile ilgili videosuna yer verdi.