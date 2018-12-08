Melih Gökçek'ten 'Mansurculara': Milleti Enayi Yerine Koymayın

Ankara Büyükşehir Belediye'nin eski Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabında girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaştı. "Mansurcular tutturmuşlar bir terane" diyen Gökçek, devamında "Milleti enayi yerine koymayın" ifadesini kullandı.

"ÇOK APTALCA BİR YAKLAŞIM"

Melih Gökçek, Twitter hesabında "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı. Şimdi yarışa yüzde 44'le başlıyor. Tam bir algı operasyonu. Ama çok aptalca bir yaklaşım" paylaşımında bulundu.

Melih Gökçek

ALDIĞI OYLARI PAYLAŞTI

"Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda beş kez seçim kazandım" diyen Gökçek, aldığı oyları takipçilerine aktardı.

"MİLLETİ ENAYİ YERİNE KOYMAYIN"

"Yani her seçimde değişik sonuç. Yani oy hiçbir seçimde çantada keklik değil" diyen Gökçek, şöyle devam etti:

"Çıkar da, iner de. Milleti enayi yerine koymayın."

Gökçek'in paylaşımları;