18 Mart 2019, 08:25
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Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Cesur!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, "Ayasofya ibadete açılsın" çağrısına destek verdi. Gökçek, "Doğru bildiğini söylemekten zerre çekinmeyecek kadar cesur" ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, "Ayasofya ibadete açılsın. Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiçbir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan'ın vasiyeti ve Müslüman aleminin isteği ve bir sürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı." sözlerine, "Yıldız Tilbe, bayan sanatkarların gözü en karası, en yiğidi.." yanıtını verdi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından, katliamcının mesajlarında Ayasofya'ya da yer vermesi büyük tepki çekti. Şarkıcı Yıldız Tilbe de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu. Tilbe paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ayasofya ibadete açılsın. Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiçbir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan'ın vasiyeti ve Müslüman aleminin isteği ve bir sürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı. Açılsın, izin mi alacağız. Valla bak, büyük bir törenle açalım, bütün ülkelerin büyükleri gelsin, yemekler dağıtılsın , Kuran-ı Kerim okunsun, çok güzel olur. Bütün Osmanlı'nın ve gelmiş geçmiş bütün vatan şehitlerinin ruhu şad olur"

MELİH GÖKÇEK'TEN PAYLAŞIMLARA DESTEK GELDİ

Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımlarına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de destek geldi.

Melih Gökçek'in açıklaması şöyle:

"Yıldız Tilbe, bayan sanatkarların gözü en karası, en yiğidi... Doğru bildiğini söylemekten zerre çekinmeyecek kadar cesur. İşte Ayasofya için söyledikleri ve tepki koyanlara verdiği cevap... Alkışları hak ettin yiğit sanatçı, herkes alkışlasın lütfen."

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YORUMLAR (39)
AYASOFYA EMANETİMİZDİR : Kim ne derse desin CAMİLERİMİZE sahip çıkacağız
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NUROKOKO: Yıldız abla candır .Ayasofya camisi ibadete açılsın...
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KAAN: Yıldız ablayı seviyoruz
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TEBER: O kadar boş insan yorum yapmış ki. Sanki sadece biz kiliseyi cami yapmışız. Acaba kudus içinde aynı yorum yaparlar mı din düşmanları. Ayasofya bizim kılıç hakkımızdır. Zoruna giden beğenmesin. Olay namaz kılmak ibadet değil. Güç gösterisi. Artık içimizdeki hainlerin bir an önce temizlenmesi lazım. Bak hala dünya bizden korkarken ve bizden nefret ederken. . . . Neden bu gavur hayranlığıııııı
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GAVUR: Sevmediğim kadar varsın, şarkıcı bozuntusu...
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