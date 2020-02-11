Haberler » komik--ilginc » Melih Gümüşbıçak: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Böyle isim olur mu? | Dönemce - Haberler

Melih Gümüşbıçak: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Böyle isim olur mu? | Dönemce

90'ların unutulmaz programlarından TeleVole'nin efsane sunucusu Melih Gümüşbıçak, Selçuk Bulut'un sunduğu Dönemce'ye konuk oldu.

11.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:46
90'ların unutulmaz programlarından TeleVole'nin efsane sunucusu Melih Gümüşbıçak, Bulut'un sunduğu Dönemce'ye konuk oldu. İsmini okumakta güçlük çektiği ünlü isim kimdi? Kerem Tunçeri ile yaşadığı ilginç anı neydi? Hepsi Dönemce'de.
OYNATMA LİSTELERİ
molatik özel | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiHSP_qRXQr8fooyAYJKOcpE
stand - art | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiFAjcldP2H7JZaMSSs5zm-l
iki dakika | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiHonpQW5XHLZaZvU03irznH
Bana göre | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiFPLNn9PASPDNb0ZXi37oeB
? Molatik: http://www.milliyet.com.tr/molatik/
? Instagram: https://www.instagram.com/molatik/
? : https://www.facebook.com/molatik
Melih Gümüşbıçak: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Böyle isim olur mu? | Dönemce

Kerem Tunçeri, Facebook, Selçuk, Komik - İlginç

Kaynak: DailyMotion.com


HABER YORUMLARI
komik--ilginc

Son Dakika Haberleri

10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
08:58  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Şubat MPİ On Numara sonuçları
11.02.2020 11:10:59