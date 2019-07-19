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Melih Önder'in ilk single'ı çıktı

İstanbul gece hayatının tanınmış isimlerinden Melih Önder ilk single'ını hazırladı. "Bundan Sonra" adlı çalışma, Gökhan Holat Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

19.07.2019 14:23 Melih Önder

Müzik hayatına henüz 14 yaşındayken amatör olarak çıktığı sahnelerde adım atan Melih Önder, şimdi adını tüm Türkiye'ye duyurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir İstanbul'un çeşitli mekanlarında sahneye çıkan, bir dönem ünlü sanatçılar Doğuş ve Emirkan'ın vokalistliğini de yapan Önder, ilk single'ını hazırladı.

İDDİALI BAŞLANGIÇ

Melih Önder, ilk single çalışması için söz ve müziği Zülfi Badalov'a ait "Bundan Sonra" adlı şarkıyı yorumladı. Gökhan Holat Music etiketiyle yayınlanan single'ın aranjesini de Gökhan Holat yaptı. Şarkıya çekilen video klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi. İlk single'ıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Melih Önder, çıkışını birbirinden iddialı şarkılarla sürdürecek.

Kaynak: Bültenler
İstanbul, Türkiye, Doğuş, Güncel

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