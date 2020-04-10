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Melike Hatun Camii'nde cuma namazı kılındı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ankara'daki Melike Hatun Camii'nde kılındı.

10.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:03
Melike Hatun Camii'nde cuma namazı kılındı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ankara 'daki Melike Hatun Camii'nde kılındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, temsilen kılınan cuma namazı bu hafta Ankara'daki Melike Hatun Camii'nde kılındı. Çok az sayıda kişinin katıldığı namazı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş kıldırdı. Okumuş, namaz öncesi, 'İnsan, Sorumluluk Sahibidir' başlığıyla okuduğu hutbede, "Bir virüsle hayatımızın değiştiği zorlu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Yaşadığımız bu salgın hastalıktan kurtulmanın yolu da yine sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçiyor. O halde, hem kendi sağlığımızı hem de kardeşlerimizin sağlığını korumak için tedbirli davranalım. Hastalığın yayılmaması için gerekli özeni gösterelim. Alınan önlemlere titizlikle riayet edelim. Her bir ihmal ve kusurumuzun hem insanlara hem de Cenab-ı hakka karşı bize vebal yükleyeceğini unutmayalım. Yaşadığımız bu zor günlerde, tedbir ve tevekkülümüzle, sabır ve namazımızla, dua ve niyazımızla, tövbe ve istiğfarımızla rabbimizin engin rahmetine sığınalım" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel
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