Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi
Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi Yeni tip Korona Virüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.
14.03.2020 03:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:47
Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi
ANKARA - Yeni tip Korona Virüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara 'da bulunan Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye 'de de görülmesi üzerine; okullar, stadyumlar, AVM'ler, toplu taşıma araçları ve benzeri alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye'de ikinci vakanın da tespit edildiği bildirildi. Kovid-19 salgınından korunma amacıyla İslam alemi açısından önemli olan Cuma Namazı öncesi Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. 8 kişilik bir ekibin yoğun çalışmaları sonrası Cuma Namazı için hazırlanan Melike Hatun Camii'nin yanı sıra Altındağ Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm camiilerde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.
ANKARA - Yeni tip Korona Virüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara 'da bulunan Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye 'de de görülmesi üzerine; okullar, stadyumlar, AVM'ler, toplu taşıma araçları ve benzeri alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye'de ikinci vakanın da tespit edildiği bildirildi. Kovid-19 salgınından korunma amacıyla İslam alemi açısından önemli olan Cuma Namazı öncesi Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. 8 kişilik bir ekibin yoğun çalışmaları sonrası Cuma Namazı için hazırlanan Melike Hatun Camii'nin yanı sıra Altındağ Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm camiilerde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Altındağ Belediyesi, Türkiye, Ankara, Genel
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