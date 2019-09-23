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Melike İpek Yalova, yapımcı Altuğ Gültan ile evlendi

Türkan Şoray'a olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken, 57. Hükümet'in Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı Melike İpek Yalova, yapımcı Altuğ Gültan ile evlendi.

23.09.2019 13:57Melike İpek Yalova, yapımcı Altuğ Gültan ile evlendi
Türkan Şoray'a olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken, 57. Hükümet'in Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı Melike İpek Yalova, yapımcı Altuğ Gültan ile evlendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan rolüyle sahne alan eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı oyuncu Melike İpek Yalova, yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de yaptıkları düğünle dünyaevine girdi.

Düğünde Yüksel Yalova, davetlilerle yakından ilgilenirken, gelin ve damadın mutluluğu gözlerinden okundu.

57'nci Hükümet'in Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı olan 35 yaşındaki Melike İpek Yalova, ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı. Daha sonra, Karadayı dizisinde rol alan Yalova, Türkan Şoray'a olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekerek ünlüler kervanına katılan isimler arasında yerini aldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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