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19 yaşındaki Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

Adana'da ayrılmak istediği dini nikahlı eşi tarafından 4 bıçak darbesiyle öldürülen 19 yaşındaki Melike'nin, katledilmeden önce 15 metre kaçabildiği ortaya çıktı. Cani adam, Melike'yi 15 metre kovaladıktan sonra öldürmüş.

28.09.2019 13:04

Adana'nın Kozan ilçesinde dün dini nikahlı eşi Sezer Çelik (24) tarafından öldürülen Melike Demirci'nin (19), olay sırasında 15 metre kadar kaçabildiği ortaya çıktı. Demirci'nin babası Remzi Demirci, olaydan önce kızından, Sezer Çelik'ten ayrılmasını istediğini, ancak kendisine "baba beni keser" diye cevap verdiğini anlattı.

Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde, 15 yaşındayken kendinden 5 yaş büyük Sezer Çelik ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Son zamanlarda, çift arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Melike Demirci, 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü.

19 YAŞINDAKİ MELİKE'Yİ 4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Dün saat 18.00 sıralarında barışmak istediğini belirten Çelik, Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Çelik, üzerindeki bıçağı çekip, Melike Demirci'yi 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan katil zanlısı Sezer Çelik ise, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Melike Demircan'ın, Sezer Çelik bıçağı çekince kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Çelik'in 15 metre kaçabilen Demircan'ı yakalayıp, bıçakladığı ortaya çıktı.

Sezer Çelik - Melike Demirci

GENÇ KADINI ÖNCEDEN TEHDİT ETMİŞ

Kızının cenazesi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Remzi Demirci, Sezer Çelik'in kızını defalarca tehdit ettiğini belirterek, "Kendi çalışmıyor, kızım ise bir butikte işe girmiş, evinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Kızım dayak yiyor sesini çıkartmıyordu. Kızımı aşırı derece kıskanıyordu. Kızıma 'oraya gitme, buraya gitme' diyerek baskı yapıyor. Öldürmesinin sebebi 'benim dediklerimi yapacaksın, benden ayrılırsan çocuğu keserim' demiş. Bunu kimse bir insana yapmaz. Kızım boşanmak istediğinde de 'keserim' diye tehdit etmiş. 3 yaşında bir çocukları var. Baktık olmayacak, kızımı evime getirdim. Bu kez eve gelip, kızımı kandırıp dışarı çıkarttı, orada söylediğini yaptı. Bu bitmez tükenmez kanser gibi bir şey. Millet, namus anlayışını kendi uyduruyor" diye konuştu.

Remzi Demirci

İŞ YERİNE YAKLAŞMAMA CEZASI ALMIŞ

Demirci, Sezer Çelik'in bir kez kızının çalıştığı iş yerine gidip olay çıkarttığını, işletme sahibinin de şikayeti üzerine 3 ay iş yerine yaklaşmama kararı verildiğini hatırlattı. Demirci, cezaların da arttırılmasını da isteyerek, "Devlete herkes çağrı yapıyor zaten. Cezalar biraz daha arttırılsın. Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın" dedi.

19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü

19 yaşındaki Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(10)
MEHMET GENEZ:iste hep ayni durum ilk baslarda iyi baslar ve sonralari husran:herif sevgisini guclu ve sonsuz olarak yansitir ve birde isin icine cocuk girince guven ve sevgi dahada gucleniyo belli bir yere kadar sonrasinda herif tam herseyi kontrolune aldimi hayati degistire biliyo degistirdigi hayati kabullenmeyen genc kiz malum rotasini degistiriyo ama caresiz::olum devreye giriyo:bana gore burda suc kizda :cunku gunumuzde hep ayni durumlar bunun icin tetbirli ve garanti guvenceli acale etmeden mutlu
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MİSAFİR:Hiç kimse kaderini kendisi belirleyemiyor. Allah rahmet eylesin. İdam gelsin. . Gelsin artık. İdam istiyoruz. .
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ADINI YAZ Y:KADINA şiddet hayır. . . . . . . şimdi bu rahmetli talihsiz genç kadın 16 yaşındaymış Doğum yaptığında. birazda babada suç var kızı evlendirdiği zaman belki 15 yaşındaydı bu yaşda resmî nikahla evlilik olmazda. . . .
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4 0
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AD:babada suc var diyorsun da. baba hayir dese bu sefer kacip gidecekasil konus 15 yasinda ki bi genc kiz sadece okul ve tahsil düsünücegine, kafa baska yerele yönderiliyo:
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SERDAT:kız severek babasını evide kaşmış ve dünya kuseri kız çocoukları olmuş noduda bu saatda adamı begememiş babanı evile kıder ama adamın suçur varsa yasık olmuş ere karıda şuçur varsa haketmiş ne deyim allah ramet etsin
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SALİH:Bu cinayetlerin sorumlusuAllahın kanunlarını uygulamayan hükümet ve onları yönetici seçenlerdir.
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TTARKAN:insanlığın yarısından çoğu ahmak ve akılsız. zaten başımıza bunlardan geldi ne geldiyse ben ve salih gibi düşünenler ne kadar ayakta tutabiliriz ayakta ülkeyi. . .
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ATTİLA:salihin yorumuna ters işaret koyanlar sizinde başınıza gelsin ne diyeyim
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0 2
İNSANLIK:İDAM İSTİYORUZ
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11 1
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FARUK:Baba doğru söylemiş ''Millet, namus anlayışını kendi uyduruyor''. Hayatı dar et, ondan sonra namus meselesi diye öldür. Yok öyle bir şey!
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5 0
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