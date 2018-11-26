Melike Öğretmen Eğitim İçin Gittiği Ailenin Kızı Gibi Oldu

SITKI YILDIZ - Ağrı
'da, Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim sistemine dahil olan öğretmen Melike Öztürk, üç yıldır gözü gibi baktığı engelli öğrencisinin arkadaşı, ailenin ise adeta kızı oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türkiye
genelinde yürütülen hastane ve evde eğitim uygulaması, engeli ve hastalığı nedeniyle okula gidemeyen çocukların en büyük destekçisi oluyor.
Ülke genelinde özellikle evlerinden çıkamayan çok sayıda çocuğun eğitimdeki önemli bir eksiğini kapatan öğretmenler, verdikleri eğitimle hem çocukların hem de ailelerin gönlünde taht kuruyor.
55 öğrencinin evde eğitim gördüğü Ağrı'da da eğitim vermek için evlere giden fedakar 152 öğretmen, gösterdikleri çaba ve samimiyet sayesinde Ağrılı ailelerin büyük takdirini topluyor.
Kentteki 15 Nisan İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Erzurumlu Melike Öztürk de diğer meslektaşları gibi okul çıkışında soluğu engelli olan 13 yaşındaki öğrencisi Eren Saltan'ın evinde alıyor.
Öğrencisiyle 3 yıldır yakından ilgilenen ve duygusal bir bağ oluşturmayı başaran Melike öğretmen adeta ailenin kızı oldu.
"55 öğrencimizin 152 öğretmenimizle eğitimini sürdürüyoruz"
Engelli çocuğun evde gördüğü eğitimi yerinde inceleyen, aile ile sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
İl genelinde 55 öğrencinin 152 öğretmenden evde eğitim aldığını aktaran Tekin, "Biz bu eğitimi süregelen hastalığı ve fiziksel engeli olan öğrencilerimiz için uyguluyoruz. Özellikle okula gidemeyen öğrencilerimize evlerine giden öğretmenlerimizi görevlendiriyoruz. Ağrı il genelinde 55 öğrencimizin 152 öğretmenimizle bu eğitimini sürdürüyoruz." diye konuştu.
Ev ziyaretleri yaparak öğrencilerin eğitim durumunu da yakından takip ettiklerini anlatan Tekin, öğrencinin çok ciddi anlamda ilerleme kaydettiğini ifade etti.
"Güzel bir gönül bağı oluşturmuşlar"
Engelli öğrencinin eğitimindeki başarının kendilerini çok sevindirdiğini dile getiren Tekin, amaçlarının Ağrı'da okula gelemeyen benzeri durumdaki öğrencilere verilen eğitimi yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Tekin, şöyle devam etti:
"Okula gidemeyen öğrencilerimizi tespit edeceğiz ve onların eğitim almasını sağlayacağız. Bu öğrencilerimizi hayata hazırlayacak, onları kazanacağız. Amacımız bunu Ağrı'da yaygınlaştırmak. Öğrencimizle öğretmenimiz arasında ciddi bir gönül bağı oluştuğunu gördük. Bunu görünce çok mutlu olduk. Öğretmenlerimize gönüllere dokunmak gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla öğretmen ve öğrenci arasında bir gönül bağı oluşur. Burada da güzel bir gönül bağı oluşmuş."
"Yaptıkça işimi sevmeye başladım"
Engelli çocukların insanın ufkunu açtığını, merhamet duygusunu artırdığını ifade eden öğretmen Melike Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Engelli bireylere destek olmak gerekiyor ve insanın bunu iç dünyasında derinden hissetmesi de gerekiyor. Bana böyle bir hissi yaşattığı için Eren'e teşekkür ediyorum. Eğitim Fakültesinde okurken böyle bireyler olduğunu biliyorduk ama hiç bir şekilde böyle bir yakın ilişkim olmamıştı. İlk hafta evde eğitimi yapamayacağımı, bırakacağımı düşünüyordum ancak yaptıkça sevmeye başladım ve devamını getirdim. Bu durumdan da çok mutluyum."
"Evimizin bir kızı oldu"
Türkiye'de engelli bireylerin topluma kazandırılması adına çok önemli bir projeden faydalandıklarını anlatan Eren Saltan'ın babası İsmail Saltan da proje kapsamında Öztürk'ün 3 yıl önce evlerine gelerek oğluna eğitim vermeye başladığını hatırlattı.
4 öğretmenin farklı zamanlarda gelerek oğluna evde eğitim verdiğine ve önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Saltan, şunları kaydetti:
"Zaman geçtikçe bizim de öğretmenimizle olan diyaloğumuz, çocuğumuza olan ilgimiz, onlara olan alakamız, öğretmenimizle aramızda olan ilişkiyi daha da pekiştirdi. Bu da çocuğumuzun eğitimine yansıyor. Evimizin bir kızı oldu diyebiliriz. Melike hocam dışında gelen 3 öğretmenimiz de bizim evladımız gibi oldu. Onlara bu evde yabancı olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz."
Baba Saltan, çocuğunun eğitimini büyük fedakarlıklar yaparak sürdüren öğretmenler ile sistemi uygulayan Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkililerine teşekkür etti.
Ağrı
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:15