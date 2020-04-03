Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer'in masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatması, takdir topladı.

03.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:33
Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer'in masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatması, takdir topladı.
Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulunda görevli Dinçer, evindeki bir masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı.
Dinçer, bu şekilde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğrafı gören TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Türkçe öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Şentop'un talimatıyla yetkililer tarafından Dinçer'in evine yazı tahtası da götürüldü.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da sosyal medya hesabından Dinçer'in fotoğrafını paylaşarak, "Ben bu ülkeye, bu ruha hayranım." ifadesini kullandı.
Melike öğretmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBA TV'de uzaktan eğitimin başlamasının ardından, okulun öğretmenleri olarak öğrenci ve velilere rehberlik yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Öğrencilerin uzaktan eğitimden en iyi şekilde yararlandıklarını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:
"Bizler de onlara anlamadıkları konuları tekrar ederek, çözemedikleri soruları çözerek destek olamaya çalışıyoruz. Tabii evimizden bu şekilde destek olmaya çalışırken, çeşitli kaynak sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Ben evimizdeki masayı tahta olarak kullanarak bu sıkıntılardan birini aşabildiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin gözünde en ufak bir ışık, en ufak bir mutluluk olabildiysek ne mutlu bizlere. Bu süreçte öğretmen arkadaşlarıma da örnek olması için belki onların da ihtiyaçları olur düşüncesiyle ben bu görüntüleri paylaşmak istedim. Çok şükür ki olumlu bir şekilde karşılandı."
Dinçer, kendisini tebrik eden TBMM Başkanı Şentop ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'a teşekkür etti. Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Kaynak: AA

Etiketler: Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haberin Videosu :

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber 20:16: Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı - Haber 20:16: Giresun'a gelecek yolcular için yeni tedbirler alındı - Haber 20:16: Bayburt'ta Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haber 20:16: Erdoğan: "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor" - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber