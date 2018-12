07 Aralık 2018 Cuma 11:43



- (Özel haber) Melike Pekel: " Mesut Özil 'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılışı çok doğru"PSG Kadın Futbol Takımı oyuncusu Melike Pekel: " Türkiye Milli Takımı'na Türk teknik direktör daha faydalı olur""Şampiyonluk yarışı Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçer"PARİS - Paris Saint Germain Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Melike Pekel, örnek aldığı futbolcunun Cristiano Ronaldo olduğunu ifade ederek, Arsenal 'de forma giyen Mesut Özil'in Almanya milli takımını bırakma kararının doğru olduğunu söyledi. Fransa 'nın dünyaca ünlü takımlarından biri olan Paris Saint-Germain'in kadın takımının forveti olan 23 yaşındaki Melike Pekel, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı. Daha önce Bayern Münih ve Metz'de oynayan, aynı zamanda A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan Pekel, kariyerinin ilerleyişi, Türkiye'de kadın futbolu, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılışı ve Türk Milli Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol hayatının sokakta yaptıkları mahalle maçlarıyla başladığını ifade eden Melike Pekel, "Küçüklükten beri mahallede erkek çocukları ile asfalt üzerinde top oynardım, dizlerim yaralanırdı. 6 yaşındayken yaşadığım yer olan Schrobenhausen takımında oynamaya başladım. Sonra 18 yaşında Augsburg takımına geçtim ve oradan Bayern Münih'e geçtim. 3 yıl sürdü, sonrası 6 ay Metz'de oynadım. Metz'de çok güzel zaman geçirdim. Fransızcayı orada öğrendim, takımdan ve arkadaşlardan çok memnundum. Orada çok gol attığım için birçok takımın ilgisini çektim ve PSG'ye transfer oldum" şeklinde konuştu.Pekel, kazançlarının erkek futboluyla aynı olmadığını ifade ederek, "Onlarla karşılaştırırsak daha az kazanıyoruz ama Avrupa 'da kadın futbolcular daha iyi kazanmaya başladı, hem sponsorlardan gelirleri oluyor hem de takımdan" ifadelerini kullandı."Avrupa'da kadın futboluna ilgi daha fazla maalesef Türkiye'de bu yok"23 yaşındaki oyuncu kadın futbolunda Türkiye'nin Avrupa'dan geride kaldığını vurgulayarak, "Türkiye'de her konuda daha gerideyiz. Avrupa'da kadın futboluna ilgi daha fazla, maalesef bu Türkiye'de yok. Avrupa'da kızlar erkek takımlarında başlıyor futbola, bu iyi bir şey, bu sayede büyüdüğümüzde birebirlerde daha etkili olabiliyoruz. Ayrıca liglerde kadın takımlarına sponsorlar oluyor Avrupa'da, maalesef Türkiye'de yok. Büyük takımların kadın futbol takımları var Avrupa'da Türkiye'de maalesef yine yok. Türkiye'de kadın futbolcuların gelirleri çok az veya yok. Avrupa'da futbolcuların iyi bir yaşamı var" değerlendirmesini yaptı."Şampiyonluk yarışı Beşiktaş ve Galatasaray arasında olur"Başarılı santrfor oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonluğu ile ilgili sorulan soruya ise, "Bence Beşiktaş ve Galatasaray arasında yarış olur" yanıtını verdi."Milli takıma Türk teknik direktör daha iyi olur"A Milli Erkek Futbol Takımı ile ilgili konuşan Pekel, ay-yıldızlılar için Türk teknik direktörün daha faydalı olabileceğini belirterek, "Bana göre her zaman suç hocada değil biraz da futbolculara bakılmalı. Çok şeyler duyuyoruz, disiplinsizlik, olaylar, çok şey dönüyor, onun için ben hiçbir zaman teknik direktörü suçlamam bu konuda, fakat Türkiye için galiba Türk antrenör daha iyi olur gibi geliyor" açıklamasını yaptı."Türkiye'deki kadın futbolcu adayları çabalasınlar"Başarılı futbolcu, Türkiye'de futbolcu olmak isteyen genç kadınların çaba göstermesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'de şartlar zor ama yine de kendilerini geliştirmek için çabalasınlar, kendileri de çalışsınlar çünkü dediğim gibi orada fazla yapılacak bir şey yok, desem ki Avrupa'ya gelsinler oradakiler bunu da fazla istemiyor. Buradakiler gibi değiller, aileye daha fazla bağlı olduğumuz için mi bilemiyorum. İnşallah kadın futbolu ilerler ve bu tarz şeylere gerek kalmaz" diye konuştu."Mesut Özil'in Almanya milli takımından ayrılışı çok doğru"Melike Pekel, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararıyla ilgili ise, "Bence doğru bir karar, gerçekten çok haksız yere hep suçlandı. Bir maç kaybedildiği zaman bile Mesut'tan buldular. Ben olsam ben de öyle bir milli takımda oynamak istemem" şeklinde konuştu."Ronaldo her konuda çok sevdiğim bir futbolcu"Melike Pekel, örnek aldığı futbolcunun da Cristiano Ronaldo olduğunu kaydederek, "Ronaldo her konuda çok sevdiğim bir futbolcu" açıklamasını yaptı. Genç futbolcu, maçlarına gelen taraftar sayısının erkek futbola göre az olmasına rağmen gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.