Melike Pekel: Mesut Özil'in Milli Takım Kararı...

Fransa
'nın dünyaca ünlü takımlarından biri olan Paris
Saint-Germain'in kadın takımının forveti olan 23 yaşındaki Melike Pekel, İhlas Haber Ajansı
muhabirinin sorularını cevapladı.
Daha önce Bayern Münih
ve Metz'de oynayan, aynı zamanda A Milli Kadın Futbol
Takımı oyuncusu olan Pekel, kariyerinin ilerleyişi, Türkiye
'de kadın futbolu, Mesut Özil
'in Almanya
Milli Takımı'ndan ayrılışı ve Türk Milli Takımı
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol hayatının sokakta yaptıkları mahalle maçlarıyla başladığını ifade eden Melike Pekel, "Küçüklükten beri mahallede erkek çocukları ile asfalt üzerinde top oynardım, dizlerim yaralanırdı. 6 yaşındayken yaşadığım yer olan Schrobenhausen takımında oynamaya başladım. Sonra 18 yaşında Augsburg
takımına geçtim ve oradan Bayern Münih'e geçtim. 3 yıl sürdü, sonrası 6 ay Metz'de oynadım. Metz'de çok güzel zaman geçirdim. Fransızcayı orada öğrendim, takımdan ve arkadaşlardan çok memnundum. Orada çok gol attığım için birçok takımın ilgisini çektim ve PSG'ye transfer oldum" şeklinde konuştu.