07 Aralık 2018, 15:38
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Melike Pekel: Mesut Özil'in Milli Takım Kararı...

Melike Pekel: Mesut Özil

Paris Saint Germain Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Melike Pekel, örnek aldığı futbolcunun Cristiano Ronaldo olduğunu ifade ederek, Arsenal’de forma giyen Mesut Özil’in Almanya milli takımını bırakma kararının doğru olduğunu söyledi.

Fransa'nın dünyaca ünlü takımlarından biri olan Paris Saint-Germain'in kadın takımının forveti olan 23 yaşındaki Melike Pekel, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı.
Daha önce Bayern Münih ve Metz'de oynayan, aynı zamanda A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan Pekel, kariyerinin ilerleyişi, Türkiye'de kadın futbolu, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılışı ve Türk Milli Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol hayatının sokakta yaptıkları mahalle maçlarıyla başladığını ifade eden Melike Pekel, "Küçüklükten beri mahallede erkek çocukları ile asfalt üzerinde top oynardım, dizlerim yaralanırdı. 6 yaşındayken yaşadığım yer olan Schrobenhausen takımında oynamaya başladım. Sonra 18 yaşında Augsburg takımına geçtim ve oradan Bayern Münih'e geçtim. 3 yıl sürdü, sonrası 6 ay Metz'de oynadım. Metz'de çok güzel zaman geçirdim. Fransızcayı orada öğrendim, takımdan ve arkadaşlardan çok memnundum. Orada çok gol attığım için birçok takımın ilgisini çektim ve PSG'ye transfer oldum" şeklinde konuştu. 
Paris Saint Germain,Futbol,Mesut Özil

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