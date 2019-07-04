Melike Şahin "tutuşmuş beraber" ile global listelerde!

Uluslararası dijital müzik platformu Spotify'ın "Turkey Viral 50" listesinde 1 numara ve "Turkey Top 50" listesinde 14 numarada olan şarkı; Spotify "Global Viral 50" listesine de 14. sıradan giriş yaptı.

DÜNYA STARLARIYLA AYNI LİSTEDE!..

Katy Perry'den Billie Eilish'e, Ed Sheeran'dan Justin Bieber'a kadar birçok dünya starının şarkılarıyla yer aldığı global listeye hızlı bir giriş yapan Melike Şahin; sesine sadece udun eşlik ettiği, dinleyenleri dupduru ve dokunaklı bir yolculuğa çıkaran şarkısıyla dünya listelerinde de dikkat çekmeyi başardı.

Sözleri sanatçının kendisine ait olan, müziği ve düzenlemesini Can Kandaz ile birlikte yaptıkları "Tutuşmuş Beraber"; efkar dozu yüksek, hüzünlü ve farklı yapısıyla listede daha üst sıralara da yükselecek gibi görünüyor.