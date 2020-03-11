Melike Şahin yepyeni şarkısı
Naif ve büyüleyici sesi ile kendi şarkılarını seslendiren alternatif müziğin güçlü ismi Melike Şahin, yepyeni şarkısı "Geri Ver"in lansman konseri ile Babylon'da!..
11.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:56
Sanatçı, kısa sürede bir buçuk milyona varan izlenme rakamına ulaşan ve yayınlandığı gün video klibiyle Youtube müzik trendler listesine giren "Geri Ver"i 11 Mart akşamı İstanbul'daki dinleyicileriyle ilk kez göz göze seslendirecek.
Bir yandan yurt içi ve yurt dışındaki konserlerine devam eden Şahin, 11 Mart Babylon konseri için çok özel bir repertuvar hazırladı. Bugüne kadar yayınlanan şarkılarıyla ulusal ve uluslararası liste başarılarına ulaşan, kendi janrında hit şarkılara imza atan sanatçı, "Geri Ver" ile de müzik listelerindeki başarı grafiğini yükseltiyor.
Kaynak: Bültenler
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