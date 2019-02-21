Melike Taner ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıklama!

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na benzerliğiyle dikkat çeken ve Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Melike Taner hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GÖRMEDİM, DUYMADIM, TANIMIYORUM"

Ünlü isim Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Melike Taner ile aşk yaşıyor" iddialarına son noktayı koydu. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Melike Taner isimli kişiyi görmedim, duymadım, tanımıyorum. Bilgilerinize..." ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Boşanmanın üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Acun Ilıcalı'nın aşk hayatı, magazin kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2017 güzeli Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Ilcalı'nın Melike Taner'le birlikte olduğu iddia edildi.

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabından Dominik'te olduğu anlaşılan Melike Taner, iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.