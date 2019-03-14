Melikgazi Başkan Adayı Palancıoğlu, Projelerini Açıkladı

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Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, projelerini açıkladı.Melikgazi Belediyesi tiyatro salonundaki toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti ve MHP il başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.Palancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Talas ilçesinde son 4 yılda önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.Talas'ta cami, Kuran kursu, okul, sosyal alanlar gibi tesislerin yaklaşık yüzde 25'nin son dört yılda yapıldığını vurgulayan Palancıoğlu, bundan sonra enerjisini Melikgazi ilçesi için harcayacağını belirtti.Melikgazi için planladıkları projelerin ilçeye renk katacağına vurgu yapan Palancıoğlu, projeleri şu şekilde sıraladı:"Melikgazi Kamp Merkezi, Melikgazi Kapalı Pazar Yeri, Melikgazi Havacılık Lisesi, Umut E-Ticaret ve El Ürünleri Sanat Merkezi, Selçuklu Anıtı, Pati Oyun Parkı, Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, Melikgazi Görsel Sanatlar Atölyesi, Melikgazi Teknoloji Lisesi, Melikgazi Teknoloji Atölyesi, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, Spor Eğitim ve Gelişim Merkezi, Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi."Palancıoğlu, hayata geçirecekleri projelerle insanların sosyal hayatını zenginleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.Vatandaşların taleplerine göre hizmet üreteceklerini dile getiren Palancıoğlu, her mahallenin ihtiyacını tespit etmek için anket çalışması yaptıklarını, buradan elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaca göre hizmet üreteceklerini sözlerine ekledi.