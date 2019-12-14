Haberler » Güncel » Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması - Haber

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Aydın'ın "Kalaycı ve Tapınak" isimli fotoğrafının ödül almasından dolayı, "Erciyes Üniversitesi ve şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz.

14.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:39Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Aydın'ın "Kalaycı ve Tapınak" isimli fotoğrafının ödül almasından dolayı, "Erciyes Üniversitesi ve şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Artık şehrimiz kültür ve sanatta kendinden söz ettirmektedir" dedi.

Türkiye'nin prestijli fotoğraf derneklerinden biri olan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) düzenlediği 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında"Bronz ve mansiyon ödülü alan eserler ile sanatın ve emeğin ödüllendirildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri'nin 'Makar-ı Ulema' şehri olarak bilindiğini, bunu da başarıları ile koruduğunu ve yine bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarışmada ayrıca, 3 adet fotoğrafı da sergileme ödülü alan Uğur Aydın'ı başarılarından dolayı kutladığını söyleyerek, başarılı çalışmalarının devam etmesini diledi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Palancıoğlu, Uğur Aydın, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13 Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı - Haber
12:13 Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu-arşiv - Haber
12:13 Atatürk anıtı'na çirkin saldırıya tepki - Haber
12:13 Gaziantep'te ulaşıma sis engeli - Haber
12:12 Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim olun" çağrısı - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:15:19