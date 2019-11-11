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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ziyaretler

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu'nu kabul etti.

11.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:46Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ziyaretler
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu'nu kabul etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, ziyarette, KANKA Derneği'nin yeni olmasına rağmen kamuoyunda haklı yerini aldığını belirtti.
KANKA Derneği'nin övünç kaynağı olduğunu anlatan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak toplumsal sorumluluk ve kişi sağlığına verdiğimiz önemi her alanda söylüyoruz. Bu amaçla sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her türlü maddi ve manevi desteğimiz devam edecektir." dedi.
Karakürkçü de özellikle sağlık konusunda öncü ve desteklerini esirgemeyen Melikgazi Belediyesi ile ortak projeler gerçekleştireceklerini vurguladı.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

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