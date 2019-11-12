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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'na ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

12.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:58Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'na ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Büyükkılıç ve Palancıoğlu, çalışmalarını istişare etti.
Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada tüm ilçelerin hizmet ve yatırım açısından aynı önem ve derecede olduğunu belirtti.
Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2020 yılı çalışmalarımızı değerlendirdik. Hep birlikte hizmete ve yatırımlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Palancıoğlu, Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

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